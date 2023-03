Robbie Williams es uno de los intérpretes pop más queridos por los fans y con justa razón. Recientemente, el músico inglés hizo que todos los asistentes a su concierto en Barcelona pasaran un buen rato, luego de detener a un asistente que se disponía a abandonar el recinto momentáneamente… para ir al baño.

A través de redes sociales, se ha viralizado un video en donde se muestra el momento exacto en el que el cantante de 49 años detiene su actuación, tras darse cuenta que uno de los asistentes se disponía a abandonar su lugar para ir al baño. Todo se transmitió en las pantallas del lugar.

“Señor, sí usted, el de lentes, ¿a dónde va?”– preguntó Williams, desatando las risas de todo el auditorio, mientras las cámaras enfocaban al hombre en cuestión.

“¿Pasa algo malo?, ¿no, nada?, ¿es del 1 del 2 o del 3? … Ok, muy bien, no me deje detenerlo, vaya”.

Vía redes sociales.