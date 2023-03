Recientemente, el rapero canadiense Drake visitó varias ciudades en Latinoamérica para presentarse en el marco de los festivales Lollapalooza, además del Estéreo Picnic en Colombia. Sin embargo, las actuaciones de la súper estrella no han sido bien recibidas en la región y, muy por el contrario, han sido tachadas de deficientes, con Drake mostrándose “impaciente” por salir de Latinoamérica.

Ayer (domingo 26 de marzo), Drake canceló de último momento su presentación estelar en el festival Lollapalooza Brasil 2023. A través de un comunicado alegó fallas logísticas “fuera de su control” que le imposibilitaban tocar en el evento de Sao Paulo pero, tan solo unas horas antes, fue captado en Miami en una fiesta privada con el rapero 50 Cent, lo que enfureció a todos los fans de la región.

🎫 a pesar de que el anuncio oficial de la cancelación de drake fue hecho el día de hoy, su vuelo a são paulo cambió de rumbo hacia miami ayer



acá lo vemos anoche de fiesta con 50 cent👇



pic.twitter.com/iimVNduopN — fefe (@fedeebongiorno) March 26, 2023

Lo anterior es solo la punta del iceberg de una serie de carencias en las presentaciones que Drake sí dio en Latinoamérica.

Se presentó en Lollapalooza Chile y Argentina, además del festival Estéreo Picnic en Colombia. Pero en todos los casos, tal y como informaron los fans en redes sociales, únicamente tocó 45 minutos en lugar de los 90 minutos que estaban estipulados en los horarios oficiales.

Por si fuera poco, el setlist tampoco complació al público latino pues aunque sí se escucharon algunos de sus más grandes éxitos, como “Started From the Bottom” y “Hotline Bling”; el rapero los interpretó a manera de popurrí por lo que, realmente, no cantó ninguna canción completa.

Con todo lo anterior, da la impresión de que Drake quería terminar lo antes posible con sus compromisos en Latinoamérica, decepcionando en el camino a miles de seguidores.

🎫 medios brasileños afirman que drake ha cancelado su show en el lollapalooza brasil, que tenía que ocurrir esta noche



el rapero debía dar shows de una hora y media en argentina, chile y colombia — y en los 3 países terminó su set antes de los 60 minutos pic.twitter.com/9Ar8g7hFZI — fefe (@fedeebongiorno) March 26, 2023

Hasta la redacción de esta nota, ni Drake ni sus representantes han emitido comentario alguno sobre todo el torrente de críticas que ha recibido el rapero de “God’s Plan”. A continuación, te compartimos algunas de las reacciones vistas en redes sociales.

Drake canceló su presentación en Lollapalooza Brazil porque consideró que su paga era muy por menor de lo que le pagan en Europa, Estados Unidos y Arabia

También se revela que él considera que sus fans en Brazil no sabrían cantar propiamente sus canciones pic.twitter.com/ll5CKNi1di — Indie 505 (@Indie5051) March 27, 2023

Donde un artista latino hiciera lo de Drake por Latam le caería el odio de por vida.

Cómo puedes ser tan mediocre con todo lo que te pagan. — jose m. (@josemnormal) March 26, 2023

drake canceló lolla brasil.



su show es groseramente mediocre, trató a latinoamerica como un tapete, roba sonidos y hasta acentos, lava plata, acosa artistas emergentes.



ya bájenlo del curubo y entiendan de tajo que se tiene que quedar en la década pasada. — rhiannon (@lacura_) March 26, 2023

Público xinga Drake durante o Lollapalooza Brasil 2023.



pic.twitter.com/2aWUFo2Dqd — José Norberto Flesch (@jnflesch) March 27, 2023