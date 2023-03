En el ya clásico viernes de estrenos, Depeche Mode comparte su 15º material de estudio, ‘Memento Mori’, además de arrancar en Sacramento con la gira global que los verá tocar tres conciertos semi consecutivos en la CDMX.

A seis años de su último ofrecimiento inédito (‘Spirit‘ del 2017), Depeche Mode está de vuelta hoy, 24 de marzo, con un nuevo disco producido por James Ford (de Simian Mobile Disco) y Marta Salogni (Björk). Fue precedido por el sencillo “Ghosts Again” y el tema “My Cosmos Is Mine”, y se trata del primer álbum de Depeche Mode sin su cofundador y tecladista Andy Fletcher, quien falleció en mayo del 2022.

Anoche, Depeche Mode tocó el primer concierto de su monstruosa gira 2023-2024 que, hasta el momento, ya tiene fechas pactadas para todo lo que resta del año. El setlist incluyó, naturalmente, cinco canciones del nuevo álbum, además de clásicos absolutos de su discografía como “Personal Jesus”, “Enjoy the Silence” y “Never Let Me Down Again”.

El espectáculo también contó con la primera actuación electrónica completa de “A Question of Lust” en una década, y “Sister of Night” de ‘Ultra’ y “Waiting for the Night” de ‘Violator’ se desempolvaron por primera vez desde 2009, esta última a dúo con Dave Gahan y Gore, como primera canción del encore. La banda también rindió homenaje a Andy Fletcher dedicándole “World in My Eyes”.

Depeche Mode se presentará por partida triple en la CDMX los próximos 21, 23 y 25 de septiembre, en el Foro Sol. Los boletos para las jornadas están prácticamente agotados, pero Ticketmaster aún arroja disponibilidad limitada para la fechas del 21 y el 23. Puedes revisar las localidades por aquí.

Mira a continuación el setlist y algunos videos del primer show del ‘Memento Mori World Tour’ de Depeche Mode