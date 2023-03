Con motivo de su 50 aniversario, Roger Waters & David Gilmour han hecho las paces para liberar una versión remasterizada del Dark Side of the Moon, misma que ha llegado con un boxset sensacional que ya está oficialmente a la venta.

Esta edición especial contará con el CD y y una 1era edición en vinilo del álbum Live at Wembley empire pool, London, 1974.

Además, el boxset incluirá el esperado libro Pink Floyd: The dark side of the moon: 50th anniversary, de Thames & Hudson con fotografías nunca antes vistas y que fueron tomadas durante las giras del álbum que se organizaron entre 1972 y 1975.

Y por si fuera poco, la celebración incluirá una celebración en físico dentro de la ciudad de Nueva York, donde el Empire State se iluminará con los colores característicos del álbum para conmemorar el medio siglo del disco.

¡Es toda una ocasión! Así que si quieres adquirir el disco, puedes comprarlo dando click aquí. Pero si no, por acá te dejamos el link de Spotify en donde podrás escucharlo.

Fuente: iheartradio