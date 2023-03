Aunque fueron el estandarte de toda una generación con el grunge, Kurt Cobain, el líder de Nirvana, sentía un gran aprecio por el hip hop y, por supuesto, tenía su álbum favorito del género.

Aunque sónicamente son diametralmente opuestos, el grunge y el hip hop comparten varios aspectos socio culturales, que los convirtieron en una válvula de escape para la juventud insurrecta de la década de los noventa.

Ambos estilos musicales surgieron como contra respuesta a la banalidad y consumismo de las décadas de los 70s y 80s, tocando temas como el racismo, la alienación y la consciencia sociopolítica. Cobain, por su parte, siempre fue una mente crítica y, naturalmente, gravitó hacia la temática que en aquel entonces tocaba el hip hop.

Fue así que, durante aquel turbulento periodo, Cobain declaró que ‘It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back’ de Public Enemy era su disco favorito de hip hop.

Publicado en 1988, es un LP atrevido, socialmente consciente y políticamente cargado. Con ritmos acelerados y letras mordaces, no es de extrañar que Cobain se sintiera atraído por él. Y no fue el único. Otros rockeros se inspiraron en el álbum, entre ellos Rage Against The Machine, que encontró mucha inspiración en el estilo lírico de Chuck D.

Durante una entrevista en 1993 con Billboard, el cantante de “Smells Like Teen Spirit” calificó al rap como “la única forma vital de música que se ha introducido en mucho tiempo desde el punk rock”. Sin embargo, había aspectos del género que le resultaban problemáticos.

Hablando con Robert Lurosso en una entrevista de 1991 recientemente desenterrada, el líder de Nirvana dijo:

“Soy fan del rap, pero la mayor parte de él es tan misógino que no lo soporto“.

