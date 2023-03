El pasado 17 de marzo en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut, el conjunto liderado por Brandon Flowers realizó un cover de U2 al interpretar “Where the Streets Have No Name”, canción que, muchos pensarían que nada tendría que ver con The Killers, pero que al momento de sonar en los instrumentos de la banda, verdaderamente hizo mucho sentido frente a los más de 10,000 asistentes.

Y no es cosa rara, ya en el pasado la banda ha demostrado ser fluida en materia de covers y reversiones. Un ejemplo claro sería “Shadowplay” de Joy Division, track que tomaron para formar parte del soundtrack oficial de Control,película biográfica que tocaba brevemente la vida de Ian Curtis, y que fue dirigida por Anton Corbijn.

Hoy, el cover a U2 no fue simplemente por azar; desde hace 17 años The Killers contrató a un irlandés como parte de su crew para realizar luces, y precisamente en dicho show, celebraron su aniversario y por ello, decidieron sacar un cover de la banda irlandesa más popular en la que pudieron pensar.

Así que aquí lo tienes. Date por acá otro viaje de The Killers por el sonido de otra banda que, inesperadamente, logró adecuarse a toda su rítmica:

En otras noticias, reportes indican que Matt Cameron de Pearl Jam y Soundgarden sería el reemplazo de Taylor Hawkins en Foo Fighters.

Fuente: Indiehoy.