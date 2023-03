Rob Trujillo, el bajista de Metallica, ha hablado recientemente sobre su incertidumbre al trabajar en una tarea asignada por su compañero de banda, Lars Ulrich.

En una entrevista con Metal Hammer, Trujillo confesó que siempre siente una presión adicional cuando trabaja en una tarea asignada por Ulrich.

Trujillo explicó que la relación entre él y Ulrich es muy cercana, y a menudo trabajan juntos en proyectos fuera de la banda. Aunque disfruta trabajando con Ulrich, “siempre siente la necesidad de impresionarlo y no decepcionarlo”.

En dicha entrevista, al preguntarle cómo tomaron la decisión de crear un nuevo álbum, Trujillo contó una anécdota sobre una conversación que tuvo con Lars Ulrich después de grabar una versión acústica de “Blackened”.

Ulrich había confiado en Trujillo para crear una versión acústica de “The Day That Never Comes”, pero en lugar de eso, Trujillo produjo una pieza original que no estaba relacionada con la canción.

Trujillo recuerda:

Lars confió en que intentaría crear una versión acústica de ‘The Day That Never Comes’. No sé si lo decepcioné o no cumplí con lo que esperaba, pero básicamente ese día nunca llegó porque creé una pieza original que no tenía nada que ver con una versión acústica de ‘The Day That Never Comes’. Por cierto, esa pieza original no está en el álbum, así que no la busques. De hecho, no creo que esa pieza original estuviera destinada a estar en el álbum. Más que nada, se pretendía hacer un punto, que era: “J*damos todo, seamos creativos, concentremos en nuevas ideas, nueva música, un nuevo disco”.

Y bueno, a pesar de esta presión, Trujillo también expresó su agradecimiento por tener a alguien como Ulrich en su vida. Dijo que Ulrich lo ha ayudado a crecer como músico y lo ha desafiado a ser un mejor artista.

En cuanto a su trabajo con Metallica, Trujillo dijo que la banda actualmente está enfocada en el lanzamiento de 72 Seasons, su próximo álbum de estudio, el cual llegará en abril de 2023, para luego iniciar con una gira mundial que incluirá una escala en la Ciudad de México en septiembre de 2024.