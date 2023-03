Los artistas pueden llegar a ser celosos de sus propias obras tal y como le pasa a Lars Ulrich de Metallica quien, recientemente, reiteró que no entiende por que hay tanta mala onda hacia ‘Lulu‘, el álbum que en 2011 lanzaron junto a la leyenda Lou Reed.

En el libro póstumo de Reed, ‘The Art Of The Straight Line: My Tai Chi’, Ulrich hace una pequeña aparición hablando del disco, asegurando que no concibe por qué no le gustó a nadie. Sin embargo, defendió a capa y espada al esfuerzo diciendo que “ha envejecido muy bien” y que la única razón por la que podría no gustarle a la gente es porque son ignorantes.

“¿Qué demonios tiene ‘Lulu’ para que haya tenido ese tipo de reacción? No acabo de entenderlo, pero años después ha envejecido muy bien. Sigue sonando increíble. Así que sólo puedo achacar la reacción a la ignorancia… Llevó a nuestros fans a un lugar al que me gustaría que fueran más a menudo”. Vía Metal Sucks.

Que Metallica piense que ‘Lulu’ es una especie de gran declaración intelectual o musical no es una tendencia nueva. En 2020, el guitarrista Kirk Hammett declaró al Marin Independent Journal que tenía en muy alta estima la colaboración.

“Para mí fue un verdadero logro. Estábamos allí para ayudar a Lou Reed a cumplir su visión, y creo que lo hicimos al cien por cien. No era un disco de Metallica ni un disco de Lou Reed. Era Lou Reed y Metallica juntos, haciendo algo completamente diferente”. “No es para todo el mundo. Pero ‘Junior Dad’, creo, es una de las mejores cosas con las que hemos estado asociados, en términos de arte real y literatura y música uniéndose. Eso, para mí, es un verdadero logro, tanto como lo es ‘Ride The Lightning'”.

En noticias relacionadas con Lars Ulrich, sus habilidades en la batería fueron recientemente cuestionadas por la Inteligencia Artificial, que lo señaló como “la pata más floja” de ‘Master of Puppets’, el tercer álbum de Metallica. Entérate de los detalles por aquí.