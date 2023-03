La carne asada es una de las actividades más populares en Latinoamérica, y es el pretexto perfecto para reunirse con amigos y familiares. Además de la comida deliciosa, la música es un elemento clave para crear el ambiente perfecto. En este artículo, les presentaré los 5 mejores discos de rock para escuchar en una carne asada.

“Appetite for Destruction” de Guns N’ Roses

Si quieres poner a todos a cantar y a moverse, este disco es perfecto. Lanzado en 1987, “Appetite for Destruction” fue el álbum debut de Guns N’ Roses y es considerado uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos. Con canciones como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child o’ Mine” y “Paradise City”, este disco es una verdadera joya del rock. Además, su sonido crudo y poderoso es perfecto para una tarde de carne asada.

“Led Zeppelin IV” de Led Zeppelin

Este es otro clásico del rock que no puede faltar en una carne asada. “Led Zeppelin IV” fue lanzado en 1971 y es uno de los álbumes más exitosos de la banda. Con canciones como “Stairway to Heaven”, “Black Dog” y “Rock and Roll”, este disco tiene un sonido que combina blues, rock y folk de manera magistral. Además, la energía y la potencia de la música de Led Zeppelin hacen que este disco sea perfecto para una carne asada.

“Back in Black” de AC/DC

Este disco es perfecto para poner en una carne asada y disfrutar de la comida y la música. “Back in Black” fue lanzado en 1980 y es el primer álbum con Brian Johnson como vocalista después de la muerte de Bon Scott. Con canciones como “Hells Bells”, “Shoot to Thrill” y “You Shook Me All Night Long”, este disco tiene un sonido poderoso y energético que hará que todos se muevan y canten.

“Born in the U.S.A.” de Bruce Springsteen

Si quieres agregar un poco de rock clásico con letras poderosas a tu carne asada, este disco es perfecto. “Born in the U.S.A.” fue lanzado en 1984 y es uno de los álbumes más exitosos de Bruce Springsteen. Con canciones como “Dancing in the Dark”, “Glory Days” y la icónica “Born in the U.S.A.”, este disco tiene un sonido rockero y conmovedor que es perfecto para una carne asada.

“The Joshua Tree” de U2

Si buscas un disco con un sonido más relajado y melódico, “The Joshua Tree” es perfecto para ti. Lanzado en 1987, este álbum es uno de los más exitosos de U2. Con canciones como “With or Without You”, “Where the Streets Have No Name” y “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, este disco tiene un sonido poderoso y emotivo que es perfecto para disfrutar en una carne asada con amigos y familiares.