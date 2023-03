La década de 2000 fue una época de gran efervescencia en la escena del indie rock, con una enorme cantidad de bandas emergentes y una gran variedad de estilos y sonidos. En este artículo, repasaremos los 10 discos de indie rock más populares de los años 2000, aquellos que marcaron una época y que siguen siendo referencia para muchos fans del género.

“Is This It” – The Strokes (2001)

El primer disco de The Strokes, lanzado en 2001, es considerado por muchos como uno de los mejores discos de rock de la década. Con su sonido crudo y directo, influenciado por el punk y el garage rock, “Is This It” se convirtió en un éxito instantáneo y catapultó a la banda al estrellato. Canciones como “Last Nite” y “Someday” se convirtieron en himnos de toda una generación de fans del rock.

“Funeral” – Arcade Fire (2004)

“Funeral” es el primer disco de la banda canadiense Arcade Fire y es considerado por muchos como una obra maestra del indie rock. Con una gran variedad de instrumentos y una mezcla de estilos que incluye desde el rock hasta la música de cámara, “Funeral” es un disco épico y emocional que trata temas como la muerte y la nostalgia. Canciones como “Rebellion (Lies)” y “Wake Up” se han convertido en clásicos del indie rock.

“Yankee Hotel Foxtrot” – Wilco (2002)

“Yankee Hotel Foxtrot” es el cuarto disco de Wilco y es considerado por muchos como su obra maestra. Con su sonido experimental y su mezcla de estilos que incluye desde el country hasta el noise rock, “Yankee Hotel Foxtrot” es un disco que desafía las expectativas y que ha sido aclamado por la crítica como uno de los mejores discos de la década. Canciones como “I Am Trying to Break Your Heart” y “Jesus, Etc.” son verdaderas joyas del indie rock.

“Franz Ferdinand” – Franz Ferdinand (2004)

El primer disco de la banda escocesa Franz Ferdinand es un clásico del indie rock de los años 2000. Con su sonido post-punk y su actitud desenfadada, “Franz Ferdinand” se convirtió en un éxito instantáneo y catapultó a la banda al estrellato. Canciones como “Take Me Out” y “The Dark of the Matinée” se han convertido en himnos del indie rock.

“Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” – Arctic Monkeys (2006)

El primer disco de los Arctic Monkeys es un retrato de la juventud británica de los años 2000. Con su sonido garage rock y sus letras que hablan sobre la vida nocturna y la cultura popular, “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” se convirtió en un éxito inmediato y catapultó a la banda al estrellato. Canciones como “I Bet You Look Good on the Dancefloor” y “When the Sun Goes Down” se han convertido en clásicos del indie rock.

“Turn On the Bright Lights” – Interpol (2002)

El primer disco de Interpol es una obra maestra del post-punk revival de los años 2000. Con su sonido oscuro y atmosférico, “Turn On the Bright Lights” es un disco que evoca las sombras y los contrastes de la ciudad de Nueva York, donde se formó la banda. Canciones como “Obstacle 1” y “NYC” se han convertido en himnos del indie rock y han influenciado a muchas bandas posteriores.

“Elephant” – The White Stripes (2003)

El cuarto disco de The White Stripes es considerado por muchos como su obra maestra. Con su sonido crudo y directo, influenciado por el blues y el garage rock, “Elephant” es un disco que muestra el poder de una banda que sabe cómo hacer mucho con muy poco. Canciones como “Seven Nation Army” y “The Hardest Button to Button” se han convertido en himnos del rock moderno.

“In Rainbows” – Radiohead (2007)

El séptimo disco de Radiohead es un disco que desafía las expectativas y muestra a la banda británica en su mejor forma. Con su sonido experimental y su mezcla de estilos que incluye desde el rock hasta la electrónica, “In Rainbows” es un disco que muestra la capacidad de Radiohead para evolucionar y reinventarse constantemente. Canciones como “Nude” y “Reckoner” son verdaderas joyas del indie rock.

“Antics” – Interpol (2004)

El segundo disco de Interpol es otro clásico del post-punk revival de los años 2000. Con su sonido oscuro y atmosférico, “Antics” muestra a la banda en su mejor forma y consolidó su lugar en la escena del indie rock. Canciones como “Slow Hands” y “Evil” se han convertido en clásicos del indie rock y siguen siendo referentes para muchas bandas posteriores.

“Hot Fuss” – The Killers (2004)

El primer disco de The Killers es un clásico del indie rock de los años 2000. Con su sonido que mezcla el rock con la música electrónica y las influencias de la música de los años 80, “Hot Fuss” se convirtió en un éxito inmediato y catapultó a la banda al estrellato. Canciones como “Mr. Brightside” y “Somebody Told Me” se han convertido en himnos del rock moderno.

En conclusión, los años 2000 fueron una época de gran efervescencia en la escena del indie rock, con una enorme cantidad de bandas emergentes y una gran variedad de estilos y sonidos. Los 10 discos de indie rock más populares de los años 2000 son una muestra de la diversidad y la calidad de la música que se hizo en esa época, y siguen siendo referentes para muchas bandas y fans del género en la actualidad. Estos discos han dejado una huella imborrable en la historia del rock y continúan siendo una inspiración para las nuevas generaciones de músicos.