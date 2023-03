En julio se cumplirán 6 años de la muerte de Chester Bennington y entre los planes de Linkin Park no está reunirse. Mucho menos con un holograma de Chester, tal y como lo aseguró Mike Shinoda en una reciente entrevista radiofónica.

Hablando con Theresa de 94.5 The Buzz, quien sugirió que salir de gira con un holograma de Bennington “dejaría buen dinero”; Shinoda dijo que los shows con hologramas le parecen “aterradores” y que para él es un no absoluto.

“Son aterradores. Incluso si no estuviéramos hablando de nosotros, si no estuviéramos hablando de Chester, que es un tema muy delicado, y tendríamos nuestros sentimientos sobre cómo representaríamos eso. Para mí, eso es un claro no. No me gusta eso“.

Más adelante, Shinoda explicó que porque a él no le gusten los hologramas, no quiere decir que sea una práctica reprobable. Puso de ejemplo a ABBA, asegurando que, aunque no le guste, comprende la naturaleza del proyecto.

“Incluso como espectador de, por ejemplo, un fan de otra banda – como he oído ABBA, por ejemplo, que están haciendo un espectáculo de hologramas y todavía están vivos.Entonces se llega a tener una opinión al respecto sobre la base de… todos ellos todavía están aquí, y sin embargo quieren hacerlo de esta manera porque quieren transportarte de nuevo a ese momento en el tiempo en que esas canciones eran nuevas y era la época que era “. “Lo entiendo. Lo entiendo. No estoy seguro, incluso en esas circunstancias, no estoy seguro de que yo personalmente compraría una entrada para el espectáculo. Pero [otras personas] sí lo harían. Eso está bien”.

Linkin Park ha estado en pausa desde la muerte en 2017 de su líder Chester Bennington, pero el año pasado dijeron que planeaban comunicarse con sus fans “más regularmente” en el futuro.

El mes pasado, la banda lanzó “Lost“, un tema inédito de sus sesiones de grabación de ‘Meteora’. Ese álbum celebrará su 20º aniversario este año. Recientemente, Shinoda presentó en vídeo el box set conmemorativo de ‘Meteora’ antes de su lanzamiento en abril.