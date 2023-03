Por más que quiera, Liam Gallagher no puede escapar del nombre Noel. Recientemente, el ex rockero de Oasis compró una villa francesa del siglo XVIII al ex presentador inglés Noel Edmonds por la cantidad de £3 millones de libras, que vendrían siendo unos $60 millones de pesos.

El ex conductor del programa de la BBC Noel’s House Party, de 74 años de edad, había anunciado previamente la mansión por £4 millones de libras en 2018, antes de mudarse a Nueva Zelanda.

La vivienda de tres plantas en Grasse, Francia -la capital mundial del perfume- tiene múltiples grabados con su nombre de pila, que comparte con el hermano, excompañero de banda y archienemigo de Liam, Noel Gallagher.

A pesar de lo anterior, Liam no puede esperar a pasar tiempo allí con su prometida Debbie Gwyther, de 39 años, que habla francés. Una fuente dijo (Vía The Sun):

“Liam ha estado diciendo a sus amigos: ‘He comprado la casa de Mr Blobby’. Él y Debbie planean ponerle su propio sello. Creen que todas las tallas con el nombre de Noel son bastante divertidas e irónicas”.

La mansión, bautizada como el Jardín Perfumado, se distribuye en tres plantas y cuenta con una piscina y magníficas vistas a los viñedos de los alrededores.

Un gran camino privado rodea los olivos para descubrir la impresionante casa de piedra, decorada al estilo tradicional francés con contraventanas azules y un patio. La mansión, con seis dormitorios, se considera “el hogar que adoraba Noel (Edmonds)” y está a media hora en coche de Cannes

El padre de cuatro hijos dijo en 2017: