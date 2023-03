Rumbo al estreno de su próximo disco, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, Lana Del Rey ha estrenado una nueva canción titulada “The Grants”.

Siendo el tercer corte proveniente de su futuro noveno álbum de estudio, este proyecto discográfico dará seguimiento a su material del 2021, Blue Banisters, y además contará con las colaboraciones de Father John Misty, Tommy Genesis, Jon Batiste & Bleachers.

Ahora, seguro que si no eres un fan de hueso colorado de Lana, probablemente este último disco ni te suene, y es que hace apenas una semanas, la cantante confesó que no quería nadie lo escuchara. Sin embargo, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd es un proyecto tan personal y bien trabajado, que ahora sí nos está sumergiendo poco a poco en el disco y quiere que vayamos balándonos de su increíble magia.

¿Listo? El disco se estrena este próximo 24 de marzo. Dale una escuchada por acá a “The Grants”.

En otras noticias, estudio revela que los fans de Taylor Swift son exactamente como te los hubieras imaginado.