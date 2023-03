La influencia de David Bowie en la música y la cultura es tal, que incluso Kirk Hammett ha admitido que Metallica ha cogido un poco de inspiración de él. Podría parecer algo inverosímil ya que David Bowie no es el exponente más “metalero” que existe, pero nadie puede librarse del hechizo del “Duque Blanco”.

Bowie impactó tanto a la banda californiana que uno de sus cortes definitivos, “Master of Puppets”, contiene un guiño musical a una de sus canciones clásicas.

La historia cuenta que, cuando la banda estaba depurando las numerosas y complejas partes de la pieza, uno de los riffs de conexión que el bajista Cliff Burton ofreció para aliviar la composición los tomó directamente de “Andy Warhol” de David Bowie, de ‘Hunky Dory’, de 1971. El riff, que aparece en la versión de ‘Starman’ con una guitarra acústica en el minuto 0:48, puede escucharse sonando a gran velocidad en “Master of Puppets” en el minuto 6:19.

Aparte de este guiño al cantante de “Andy Warhol”, el resto de “Master of Puppets” es completamente original, con una oscura historia de drogas que arrastran al consumidor a un infierno personal.

En enero de 2016, al hablar en el podcast One On One con Mitch Lafon, Kirk Hammett explicó cómo Bowie influyó en él, en Burton y en Metallica.

“La influencia de Bowie en mí fue enorme. ‘Changesonebowie’ fue uno de los… parte de un puñado de álbumes que compré cuando era joven”. “David Bowie ha sido una gran influencia para mí y para otras personas en (Metallica) también. Sé que… Cliff Burton y yo solíamos escuchar mucho el álbum Ziggy Stardust en la gira Ride The Lightning. El título de ‘Leper Messiah’ está en realidad en la canción ‘Ziggy Stardust'”.

