Imagínate que por 35 o 36 años, una canción se convierte en la punta de lanza de tu éxito.

“Está bien” –Te dices a ti mismo. Continúas tu camino trabajando con el profesionalismo que te define y por 35 o 36 años, interpretas una y otra y otra y otra y otra y otra y luego otra vez esa misma canción para que tus viejos fans de hueso colorado, así como tus nuevos seguidores, sigan comprando boletos para tus conciertos, mercancía para sus guardarropas y absolutamente toda la mercancía posible para su colección.

Y justo cuando parece que ya te puedes retirar de esa canción con un nuevo disco, con un nuevo concepto y tal vez hasta una posible despedida, una serie de Netflix revive dicha canción y una oleada de nuevos seguidores te vuelve a atropellar como maremoto en la cabeza, y prácticamente firmas un contrato por otros 35 o 36 años de seguir tocando la misma canción porque ahora, tienes a toda una camada de nuevos seguidores que quieren escuchar lo mismo una y otra y otra vez.

Eso es exactamente lo que acaba de sucederle a Kirk Hammett o al menos así es como él lo define, y es que luego de toda una vida interpretando aquel éxito del ’86 que diera nombre a uno de los álbums más exitosos de la banda, confiesa sentirse cansado e incluso un poco “harto” de tener que seguirla tocando en vivo.

“Somos una banda con más de 30 años de historia. Tenemos 10 discos y estamos por sacar el onceavo. No es que no me guste la canción, pero ya estoy cansado de tener que tocarla. Tenemos mejores canciones, eso sí te lo digo”.

– Kirk Hammett