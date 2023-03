El pasado jueves 23 de marzo se estrenó en cines ‘John Wick 4’, la última entrega de la saga de acción protagonizada por Keanu Reeves. Durante el ciclo promocional de la película, el actor se entrevistó con la revista británica NME y reveló su banda de rock favorita de la actualidad.

“Compré su nuevo disco de manera digital, pero aún no lo tengo en vinilo”– dijo el querido histrión, al tiempo que reveló que Alvvays es su conjunto favorito del momento. Hablando sobre el quinteto de indie canadiense, con los que casualmente comparte país de crianza (recordemos que nació en Líbano); Reeves aseguró que le encanta su inventiva, además de la energía que le imprimen a cada una de sus canciones.

“Me gusta una buena canción pop, y me gusta una especie de inventiva en ella. Y creo que la vocalista [Molly Rankin] es genial… Y me encantan las texturas. Me encanta el bajo y la batería y me gusta su energía”.

“Lo tengo digitalmente, pero tengo que conseguirlo en LP”– añadió Reeves, dirigiéndose irónicamente a la cámara con la esperanza de que el grupo pueda enviarle una copia.

Vía NME.