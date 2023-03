En 2010, Korn lanzó ‘Korn III: Remember Who You Are’, pero ¿tuvieron éxito en la declaración de intenciones que el título proponía? Realmente no. Mientras hablaba con el medio australiano Music Feeds, el cantante Jonathan Davis compartió su decepción sobre el disco 😞.

A Davis se le preguntó sobre las discos de la última era de la banda y si en alguno de ellos se sintió aplastado por la recepción. El cantante respondió:

“Creo que ‘Korn III: Remember Who You Are’. Fue difícil porque estábamos tratando de recuperar algo y estaba muy lejos en el pasado y fallamos miserablemente.” “Quiero decir, me gusta el disco, pero no fue divertido hacerlo porque [el productor] Ross [Robinson] estaba haciendo sus métodos y realmente los implementó muy fuerte. Y fue una época jodida y extraña en la banda cuando lo hicimos”. Via Music Feeds.

En ese momento, la alineación de Korn carecía de dos de los miembros que originalmente habían trabajado con Robinson en sus primeros días, ya que el baterista Ray Luzier había reemplazado a David Silveria detrás del kit y el guitarrista Brian “Head” Welch había salido de la banda después del álbum ‘Take a Look in the Mirror’ del 2003.

Aunque el álbum debutó inicialmente en el número 2, no le fue tan bien comercialmente como la mayoría de sus trabajos anteriores. Produjo dos sencillos: “Oildale”, que alcanzó el número 10 en la lista de Billboard Mainstream Rock, y “Let the Guilt Go”, que alcanzó el número 23 en la misma lista.

Mientras que Korn intentó recuperar la magia de su sonido inicial en ‘Korn III’, el conjunto de nu-metal tomó una dirección completamente diferente con la continuación del 2011, ‘The Path of Totality’, que encontró a la banda experimentando con la creciente popularidad de la música dubstep.

De vuelta al 2022, Korn está de regreso con su 14º álbum de estudio, ‘Requiem’, hoy viernes (4 de febrero). El esfuerzo discográfico ya ha dado los sencillos “Start the Healing”, “Forgotten” y “Lost in the Grandeur”.