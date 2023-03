Led Zeppelin es considerado como uno de los grupos que definió al rock & roll, y sus discos como la biblia del género. Sin embargo, los propios integrantes del conjunto no gustan de toda su discografía, especialmente el genio de la guitarra Jimmy Page, quien nombró el álbum de Zeppelin que menos le agrada.

Jimmy Page es un perfeccionista y es el hombre detrás de algunos de los riffs más formidables de todos los tiempos, incluso antes de unirse a Led Zeppelin, en su era como músico de sesión. A lo largo de ocho álbumes de estudio, Zeppelin creó una abundancia de temas que, a ojos de muchos, son la definición del rock & roll.

Sin embargo, en opinión de la banda, hay alguna que otra ocasión en la que dejaron escapar momentáneamente su brillantez.

Una obra de la que Page no está del todo orgulloso es el último álbum de la banda, ‘In Through The Out Door’, de 1979. En 1993, Page dijo que él y John Bonham lo consideraban “un poco blando” y declaró a Guitar World (vía Far Out):

“‘Presence’ había sido un álbum de guitarra eléctrica. [Entonces] Jones tuvo este renacimiento en la escritura porque no había escrito números enteros antes y de repente lo hizo”.

Durante todo el álbum, Bonham y Page se sintieron inútiles ya que sus dos compañeros de banda eran las fuerzas creativas que impulsaban ‘In Through The Out Door’. “Bonzo y yo ya habíamos empezado a discutir planes para un álbum de rock duro después de eso”, añadió.

Lamentablemente, la prematura muerte de John Bonham en 1980 les impidió crear el disco que ambos habían soñado hacer juntos, y en su lugar, su último álbum sería uno al que ninguno de los dos le tenía cariño.

Sin embargo, hay una canción en particular que no le gusta; la sentida “All My Love”, un tema que mostraba un lado más tierno de la banda. “Estaba un poco preocupado por el estribillo de ‘All My Love'”, dijo Page en una entrevista publicada en Light and Shade, de Brad Tolinski.

“Me imaginaba a la gente haciendo la ola y todo eso. Y pensé: ‘Esos no somos nosotros. Eso no somos nosotros'”.

En noticias relacionadas, en el marco del 50 aniversario de ‘Houses of the Holy’, el quinto álbum de Led Zeppelin, Jimmy Page compartió un demo inédito titulado “The Seasons“. Entérate de los detalles por aquí.