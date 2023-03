No cabe duda que desde que Wednesday se estrenó el pasado noviembre del año pasado, el éxito que ha tenido ha sido tanto que todo el mundo está ansioso por una segunda temporada aunque, para Jenna Ortega, las razones son las equivocadas, reporta mashable.

No es ninguna novedad que la épica coreografía es la razón #01 por la cual, aquellos que no vieron la serie se enteraron de la serie. Sin embargo, para Jenna la razón debería ser que la misma provoque miedo y tenga elementos cada vez más terroríficos considerando que tienen tantas escenas de acción que bien podrían empujar hacia algo más obscuro.

Sin embargo, ¿qué sabemos de la segunda temporada de Wednesday 2? Por ahora, no mucho más allá del hecho de que por ahora, no pueden decidirse si el estudio continuará con la serie en la plataforma que la creó (Netflix) o se atendrá a su contrato con Amazon por las exclusivas de Metron-Goldwyn-Meyer.

¿Preferirán seguir o preferirán cancelarla? Lo que es una realidad es esto: Jenna Ortega no va a permitir que sigan jugando con su personaje.

“No me gusta que la hayan colocado en un triángulo amoroso; no necesita eso, no le interesa eso. Déjenla ser independiente y resolver sus propios crímenes a su manera”.

– Jenna Ortega para Dax Shepard en su Armchair Expert podcast