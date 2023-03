Después de unos cuantos años de inactividad, Luis Miguel se prepara para embarcarse en una enorme gira global que, por supuesto, lo verá brillar en la Ciudad de México. El setlist que ofrecerá es una de las incógnitas más grandes, pero seguro faltará una canción que El Sol evita cantar a toda costa, pues lo pone bastante triste.

La vida de Luis Miguel ya ha sido llevada a la pantalla chica y uno de los temas que explora es el de la desaparición de su madre, Marcela Basteri, ausente dese 1986. En el catálogo de Luis Mi existe una canción que evidentemente le dedica a su madre, pues se titula “Marcela”.

Pero el anterior sencillo, que Luis Miguel cantaba a la tierna edad de 12 años, no es la canción que realmente le hace lagrimear sobre el escenario. Esa sería “Yo sé que volverás”, incluida en el álbum ‘Segundo Romance’ de 1994, cuando El Sol tenía 24 años.

En aquel entonces, el cantante ofreció su comentario sobre “Yo sé que volverás” a la revista Eres, diciendo:

La canción fue escrita por Luis Pérez Prado y la música de Armando Manzanero.

“Yo sé que volverás cuando amanezca

Aun cuando los demás ya se hayan ido

La cita no ha cambiado aunque parezca

Que todo ha naufragado en el olvido

Yo sé que volverás muy vigilante

Aquí te esperaré, lo he prometido

La espera sería inútil y asfixiante

Si no supiera cuánto me has querido

Yo sé que volverás cuando amanezca

Y escucho el despertar de ruiseñores

En medio de esta prisa cotidiana

Te espero regresar y me parece

Que nada destruirá nuestros amores

Mientras vuelvas junto a mí

Siempre a mí

Cada mañana”.