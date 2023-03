Para muchos estadounidenses, Adam Sandler es una pieza fundamental de su cultura humorística. Recientemente, ha resurgido un video en internet que retrocede a la década de los noventa, con Sandler en su segmento de Opera Man, en el programa Saturday Night Live, imitando a Eddie Vedder.

El año pasado, hablando en el podcast Fly on the Wall, en el que participan los antiguos presentadores y discípulos de SNL, David Spade y Dana Carvey; Sandler dijo sobre su encarnación del mítico líder de Pearl Jam.

“La primera vez que lo hice, fue un caos”, admitió Sandler sobre el primer sketch de Opera Man. “Era una especie de cosa teatral… Había un hombre que solía cantar Opera en la calle, sacaba la lata y se te acercaba en plan, [imita el canto de la ópera]… más o menos así fue como empecé”.

El sketch funcionó bien, pero se desvaneció al cabo de un tiempo, hasta que algunos escritores y músicos lo resucitaron a través de la lente de Opera Man en las noticias.

“Una vez canté como Eddie Vedder… Opera Man cantando sobre Pearl Jam… ¡Estaban en el programa esa noche!”– recordó Sandler mientras Spade le elogiaba por su impresionante imitación.

Mientras tanto, una canción icónica de Pearl Jam sonó recientemente como parte de la banda sonora de The Last of Us, la revolucionaria serie de HBO que el domingo pasado entregó el último episodio de su primera temporada.

Sin embargo, el capítulo en el que podemos disfrutar del corte de Eddie Vedder y compañía es anterior. Es el titulado “Left Behind” en donde, a manera de flashback, conocemos la estremecedora historia de “Ellie” y “Riley”.

