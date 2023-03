El mes de marzo se acerca a su final con el estreno de dos dicos de muchísima altura: Memento Mori de Depeche Mode y Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd de Lana Del Rey.

Ya sea si te gusta la música de tintes más obscuros o el pop experimental y alternativo de Lana, este viernes se ha llenado de muchísima música ya que ambos proyectos, parecen haberle dedicado una buena cantidad de tiempo a sus placas de estudio con la finalidad de arrancar esta nueva etapa (2023) con música fresca.

Mientras que Depeche Mode se encerró en el estudio con James Ford & Marta Salogni, Lana se dispuso a trabajar junto a Mike Hermosa & Jack Antonoff para dar vida a este nuevo disco.

Si bien, no existe comparación entre ambos nombres, la intención de esta nota es ponerte al día con ambos poderosos estrenos que ya puedes encontrar disponibles en Spotify, Tidal y Apple Music (además, claro, de todos los sencillo y videos que se estrenaron previamente en Youtube Premium).

Mientras que la legendaria dupla de Martin Gore y Dave Gahan se ha enfrentado con el fallecimiento de Andrew Fletcher, quien fuera el icónico tecladista de la banda desde que se fundó hasta el pasado 26 de mayo en que pasó a mejor vida tranquilamente acompañado de familiares y amigos, Lana Del Rey también tuvo sus demonios considerando que la disquera estuvo presionándola a sacar discos en el pasado, y luego de haber sacado Blue Banisters a la fuerza en 2021, por fin en este 2023 nos presenta algo de lo que está orgullosa y puede presumirnos.

¿Quieres escucharlos? Por acá te los dejamos. ¡Disfruta de este viernes lleno de música!

