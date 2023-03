La crisis de contenido en Marvel & Disney+ es tanta, que actualmente Bob Iger, CEO de Marvel Studios, ha tomado la decisión de que no solamente no volverán a lanzar series “tan pegadas” como estuvieron haciendo de 2021 para acá, sino que además, no volverán a apostar por “terceras” y “cuartas” películas.

La noticia llega a través de screenrant, quienes confirman que diferentes fuentes cercanas al estudio, han dado fe de que, en efecto, Marvel se encuentra en una crisis que si bien aún no reviente, de no tratarse podría llevar al estudio a la ruina.

“Vimos la necesidad de crear mucho para contar más y no dejar huecos ni puntos vacíos en la explicación de este multiverso que está a punto de reventar. Queríamos que entendieran todo y tivieran contexto, sin embargo, fallamos en lograr ordenar las series; nos quisimos comer el mundo muy rápido y ahora, es por eso que buscaremos ser más concretos en nuestro story telling sin necesidad de más series o tantas películas”. – Bob Iger

Si bien, el ejemplo más claro de este fracaso fue la terrible taquilla que logró ‘Quantumania‘ contra ‘Wakanda Forever’, Bob Iger no se detuvo solamente con la pantalla chica y grande:

“Nos queda claro que incluso en materia de videojuegos, lo hemos hecho muy mal. Es momento de reconocer los errores del pasado y empezar a mirar al futuro con aires de mejorar”.

¿Lograrán hacer del MCU algo más eficaz? ¿O estamos de frente a su caída inminente?

