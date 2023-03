“Change (In The House of Flies)” es, probablemente, la canción más popular del catálogo de los Deftones. Sin embargo, el tema originalmente lanzado en el año 2000 ha recibido una reversión no oficial, que la ha transformado en una pieza de música norteña.

En TikTok, el creador @ezband atendió la solicitud de uno de sus seguidores y recreo “Change (In The House of Flies)” al más puro estilo de la música norteña. Para ello, el músico tocó él mismo la batería, el bajo, la guitarra acústica y el acordeón, para armar una nueva versión del clásico del nu metal que nunca pensamos escuchar.

“Muy interesante”- dijo @ezband al publicar su cover. “Me divertí mucho haciendo este video”. Vía redes sociales.

“Change (In The House of Flies)” fue el primer sencillo promocional de ‘White Pony’ (2000), el tercer e icónico material de estudio de Deftones. Sigue siendo su sencillo de mayor éxito comercial hasta la fecha, alcanzando el nº 3 en la lista Alternative Songs de Billboard, el nº 9 en la lista Mainstream Rock Tracks y el nº 53 en la UK Singles Chart.

@ezband, por su parte, complace a todos sus seguidores en TikTok con las peticiones musicales que le hacen, reversionándolas para instalarlas en el género norteño. Además de “Change” de Deftones podemos encontrar otros ejemplos en su perfil, como “Dreams” de Fleetwood Mac; “Thinking Out Loud” de Ed Sheeran, “Barbie Girl” de Aqua y muchos más.

En noticias relacionadas, Deftones recientemente sirvió como musa para el diseñador Marc Jabos, quien se unió al conjunto de nu metal para lanzar una nueva colección de ropa para su marca Heaven, además de curar una exposición fotográfica sobre la trayectoria de Deftones y su influencia en el mundo de la moda. Entérate de los detalles por aquí.