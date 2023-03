Después de 11 discos con los Foo Fighters, 3 discos con Nirvana y varias colaboraciones con proyectos como Queens of the Stone Age, por simplemente poner un ejemplo, es justo y necesario el entender de dónde viene la inspiración principal de un músico como Dave Grohl.

Hoy, es gracias a Farout que nos enteramos que para él, existen muchos buenos bateristas que han dejado su huella a lo largo de la historia: desde Buddy Rich hasta Charlie “Bird” Parker en el mundo del jazz, hasta Keith Moon & John Bonham en el escenario del rock.

Pero ninguno nunca como lo ha sido el grandioso y legendario Ringo Starr, a quien considera una verdadera leyenda quien además, cargó con el peso de la mala prensa a pesar de haber sido el único verdadero músico estudiado y de renombre cuando The Beatles empezó su camino.

“Existe un largo camino que Paul, John y George trazaron como los genios que son y fueron, pero para llegar a cambiar la música; para llegar a ese punto emblemático, tuvieron que caminar un largo recorrido de la mano de Ringo quien sí era una leyenda, quien ya tenía un renombre y quien, les guste o no, forjó una escena que permitió el paso de The Beatles a la grandeza”. – Dave Grohl

Esto lo dijo desde 2013 y hoy, a 10 años de dicha conferencia, lo reafirma con fuertes declaraciones que si bien a muchos no les cuadran, no dejan de ser menos ciertas: The Beatles existen gracias a la pre-carrera que Ringo se formó en el under.

Así que ahí lo tienen: el héroe de héroes de tu héroe favorito, es nada más y nada menos que Ringo Starr, uno de los músicos, intérpretes y compositores más agraciados de nuestros tiempos y, honestamente, de casi todos los tiempos hasta ahora.

