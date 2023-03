Puede que en la década de los noventa, cuando el britpop había alcanzado su punto más álgido, los tableros británicos se empeñaran en crear una rivalidad entre Blur Oasis, los dos exponentes del género más destacados. Sin embargo, Damon Albarn, el líder de Blur, en realidad siempre se llevó bien con los hermanos Gallagher, y la banda que “odiaba” era otra, alejada de los estándares del britpop.

Aunque nunca llegó a expresar directamente su aversión por ellos, la excéntrica vocalista de Skunk Anansie, Skin, ha declarado en varias ocasiones a lo largo de los años que Damon Albarn pasa de ella y de su grupo y que, cada que se encuentran, el también líder de Gorillaz se comporta frío y descortés.

Hablando con NME sobre cómo se llevaban con las otras bandas de aquel periodo, como Oasis, Pulp o Suede; Skin (cuyo nombre verdadero es Deborah Anne) dijo: “Amamos a los Gallagher, ¿sabes? Damon siempre nos odió”. Y continuó:

“Yo no diría que tuvimos problemas, pero no es agradable cuando entras a una entrevista y lo primero que oyes es que no le agradas a Damon Albarn . No sé cuál era su problema, pero al final no importó”.

Además, hablando con The Independent el año pasado, dijo:

“Yo no era la mayor fan de Blur. No les gustábamos, no nos gustaban. Damon [Albarn] me odia. No sé por qué. Con el resto de la banda me llevo bien. Siempre que me encontraba con Damon era como si yo fuera alguien a quien pudiera pasarle por encima “.