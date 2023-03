Bien dicen por ahí que “nunca es suficiente”, frase especialmente cierta para Damon Albarn quien, a pesar de ser uno de los compositores más reconocidos de nuestra era, anhela poder haber escrito una canción ajena, pues la considera la “más perfecta del mundo”.

Hablando con la revista inglesa Record Mart & Buyer (vía Far Out), el hombre de Gorillaz confesó que la melodía a la que le gustaría ponerle su nombre siempre ha sido la misma y, sin pensarlo dos veces, confesó que se trata de “Waterloo Sunset” escrita por Ray Davies, de The Kinks.

“Sin ninguna duda. Es la canción más perfecta que jamás podría esperar escribir, con mi tipo de voz”.

Y aunque el placer de haberla escrito no fue suyo, Albarn sí tuvo la oportunidad de interpretar “Waterloo Sunset” a dueto con el mismísimo Ray Davies cuando The Kinks se presentaron en el programa ‘The White Room’ del Canal 4 de la televisión británica, en 1995.

La pareja disfrutó tanto de la afinidad de la sesión que estuvieron a punto de invitar a otro de los cantantes favoritos de Londres a unirse a ellos para grabar un álbum: David Bowie.

Lamentablemente, esta historia forma parte de los archivos de los grandes “lo que podría haber sido” del rock and roll, como declaró Albarn a The Quietus:

“Me gusta de verdad trabajar con gente, pero al mismo tiempo no espero que funcione, […]. Hace muchos años estuve grabando un disco con David Bowie y Ray Davies durante 24 horas. Pero eso sólo duró 24 horas”.

Mientras tanto y de vuelta al 2023, Damon Albarn continúa componiendo para Gorillaz. Recientemente, el ensamble virtual estrenó su más reciente álbum, ‘Cracker Island’, que incluye colaboraciones con Thundercat, Kevin Parker de Tame Impala y hasta Bad Bunny. Por aquí puedes escuchar “Tormenta”, la muy comentada colaboración entre el “conejo malo” y Gorillaz.