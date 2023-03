Aunque están oficialmente retirados, Daft Punk no se olvida de sus seguidores y, en el marco del décimo aniversario de su álbum final, ‘Random Access Memories’ (2013), la dupla electrónica estrena el primer adelanto de la caja de aniversario que incluye 35 minutos de audio y música inédita. Se trata de “The Writing of Fragments of Time”, que ofrece una mirada única al onceavo track del álbum.

Es una “pista documental” que se inspira en la canción del álbum “Giorgio by Moroder”, en la que el icónico Giorgio Moroder habla de su propio proceso creativo y de cómo surgió.

“Este nuevo tema detrás de escena vislumbra a los verdaderos humanos trabajando con todas sus dudas, excitación e imperfecciones del primer borrador”. Vía Variety.

The Writing of Fragments of Time feat Todd Edwards | watch & listen nowhttps://t.co/j5tj37Mdex pic.twitter.com/W8NnwpDsUS — Daft Punk (@daftpunk) March 22, 2023

Ahondando en detalles, Daft Punk dijo sobre “The Writing of Fragments of Time”:

“Las letras de Fragments of Time fueron escritas y grabadas con el viejo amigo y colaborador de Daft Punk Todd Edwards (que trabajó por primera vez con ellos en “Face to Face” de su álbum “Discovery” en 2001)”. “En los legendarios Henson Recording Studios de Los Ángeles el 29 de febrero de 2012 se grabó la sesión completa, capturando todo el viaje creativo detrás de la realización de la pista y escuchamos algunos de estos momentos íntimos de creación entre Thomas Bangalter y Todd Edwards“. Vía Variety.

En su lanzamiento original del 2013, “Fragments of Time” plasmó un elemento de los orígenes de la colaboración con la historia de cómo Todd Edwards fue a California a grabar con Daft Punk.

El lanzamiento viene acompañado de un vídeo oficial dirigido por el director artístico de Daft Punk, Cédric Hervet, que puedes ver a continuación.

Mientras tanto, la edición especial del 10º aniversario de ‘Random Access Memory’ llegará completa el próximo 12 de mayo e incluirá una combinación de demos, temas raros y primeras tomas. Estará disponible en varios formatos: 3 LP, 2 CD, streaming y descarga. Además, el álbum original estará disponible por primera vez en Atmos. Entérate de los detalles por aquí.