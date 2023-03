Bellakath es una de las artistas nacionales más populares del momento y, para bien o para mal, siempre da de qué hablar. Recientemente, presumió haber ingresado a la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), hecho que le valió los aplausos, pero también la burla del auditorio. Y a todos esos “haters”, Bellakath les dice que “no soportaron”.

La SACM es un organismo nacional que se encarga de proteger los derechos de autor de los compositores, incluyendo la gestión del correcto cobro de regalías. Como muchos otros compositores, Bellakath se registró como parte de la SACM, sin embargo, el logro le valió una que otra crítica de los detractores.

Sin embargo, a Bellakath eso es algo que le tiene sin cuidado. En sus historias de Instagram, le dijo a los bullies que la única razón por la que se molestan es porque ellos, detrás de la pantalla, no han logrado nada en su vida.

“Mucha gente no soportó, me pongo a pensar en si les afecta en su vida diaria y pues no, les afecta más bien porque ellos siempre han sido espectadores de algún premio, de algún reconocimiento, algún logro o éxito tan grande pero nunca han sido protagonistas, ahí es donde les afecta”.

Vía redes sociales.