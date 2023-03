Hoy en día, Deftones es una de las bandas más influyentes y populares del metal alternativo y del rock. Su mezcla de sonidos pesados, melodías atmosféricas y letras introspectivas ha cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo. Sin embargo, hay muchas otras bandas que exploran terrenos similares y merecen más atención. A continuación, te presentamos cinco bandas poco conocidas que comparten el mismo espíritu y energía de Deftones. ¡A pulir oreja!

Thrice

Thrice es una banda estadounidense de post-hardcore formada en Irvine, California. A lo largo de su carrera, han experimentado con una variedad de estilos, desde el punk rock hasta el metal progresivo. Sin embargo, su álbum de 2003, “The Artist in the Ambulance”, muestra una clara influencia de Deftones. La combinación de guitarras pesadas y melodías atmosféricas es evidente en canciones como “Stare at the Sun” y “Paper Tigers”. Thrice también ha demostrado ser capaz de escribir letras profundas y reflexivas, lo que los hace una banda perfecta para los fanáticos de Deftones que buscan música que los haga pensar.

Norma Jean

Norma Jean es una banda estadounidense de metalcore originaria de Douglasville, Georgia. Aunque su sonido se ha vuelto más agresivo y experimental con el tiempo, su álbum de 2006 “Redeemer” muestra una clara influencia de Deftones. La combinación de guitarras pesadas y melodías atmosféricas crea una sensación de intensidad y emoción que es difícil de resistir. La voz del cantante Cory Brandan es especialmente impresionante, alternando entre gritos y cantos limpios con facilidad.

O’Brother

O’Brother es una banda estadounidense de post-rock y post-hardcore formada en Atlanta, Georgia. Su música es conocida por su atmósfera densa y oscura, con guitarras pesadas y voces etéreas. Su álbum de 2013, “Disillusion”, es una obra maestra de este estilo, y muestra una clara influencia de Deftones. Las canciones como “Context” y “Transience” combinan elementos de metal pesado con melodías evocadoras y letras emocionales. O’Brother es una banda perfecta para aquellos que buscan una experiencia auditiva intensa y reflexiva.

Pianos Become the Teeth

Pianos Become the Teeth es una banda estadounidense de post-hardcore originaria de Baltimore, Maryland. Aunque su música ha evolucionado a lo largo de los años, su álbum de 2011 “The Lack Long After” muestra una clara influencia de Deftones. Las guitarras pesadas y las voces emocionales crean una sensación de desesperación y urgencia que es difícil de ignorar. Las letras también son profundas y reflexivas, lo que las hace una banda perfecta para aquellos que buscan una experiencia auditiva emotiva.

Cult of Luna

Cult of Luna es una banda sueca de metal progresivo y post-metal. Su música es conocida por su atmósfera densa y oscura, con elementos de doom y post-rock. Su álbum de 2013 “Vertikal” muestra una clara influencia de Deftones, especialmente en canciones como “The One” y “Vicarious Redemption”. La combinación de guitarras pesadas y melodías evocadoras crea una sensación de intensidad y emotividad que es característica de ambas bandas. Cult of Luna también es conocida por sus letras profundas y reflexivas, lo que las hace una banda perfecta para aquellos que buscan una experiencia auditiva que los haga pensar.

En conclusión, Deftones es una banda única e influyente en el mundo del metal alternativo, pero hay muchas otras bandas que exploran terrenos similares y merecen más atención. Thrice, Norma Jean, O’Brother, Pianos Become the Teeth y Cult of Luna son solo algunas de las muchas bandas que comparten el mismo espíritu y energía que Deftones. Si eres fanático de Deftones y estás buscando nuevas bandas para explorar, asegúrate de echar un vistazo a estas bandas poco conocidas. Es probable que te sorprendan y te hagan descubrir nuevos sonidos y emociones.