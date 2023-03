La década de los 90 fue un momento de cambios en el mundo de la música. Fue un momento en que el rock estaba en su apogeo, pero también era una época en que la industria musical estaba en constante evolución, lo que significaba que había muchos álbumes que pasaron desapercibidos en su momento. En este artículo, vamos a echar un vistazo a los 10 mejores discos subestimados de rock de los años 90 que merecen ser redescubiertos.

“The Bends” de Radiohead (1995)

En 1995, la banda británica Radiohead lanzó “The Bends”, un álbum que a menudo se considera subestimado en comparación con su trabajo posterior, como “OK Computer” y “Kid A”. Sin embargo, “The Bends” es un álbum lleno de grandes canciones de rock, desde la enérgica “Just” hasta la emocional “Street Spirit (Fade Out)”.

Escúchalo en Spotify.

“The Globe Sessions” de Sheryl Crow (1998)

Aunque Sheryl Crow alcanzó la fama a finales de los años 90 con su álbum “Tuesday Night Music Club”, “The Globe Sessions” es un álbum que a menudo se pasa por alto. Lanzado en 1998, este álbum tiene una energía cruda y una sinceridad emocional que lo hacen destacar. Canciones como “My Favorite Mistake” y “There Goes the Neighborhood” son clásicos de rock que todavía suenan frescos hoy en día.

Escúchalo en Spotify.

“Meantime” de Helmet (1992)

“Meantime” de la banda de rock alternativo Helmet es un álbum que se adelantó a su tiempo. Lanzado en 1992, este álbum es un ejercicio de precisión técnica y potencia de guitarra. Canciones como “Unsung” y “In the Meantime” tienen riffs pesados y furiosos que aún inspiran a los guitarristas de rock hoy en día.

Escúchalo en Spotify.

“Superunknown” de Soundgarden (1994)

“Superunknown” es un álbum que a menudo se pasa por alto en la carrera de Soundgarden. Lanzado en 1994, este álbum es una obra maestra de rock alternativo que mezcla riffs pesados, melodías pegadizas y letras oscuras. Canciones como “Black Hole Sun” y “Fell on Black Days” se han convertido en clásicos del rock y demuestran por qué Soundgarden era una de las mejores bandas de los años 90.

Escúchalo en Spotify.

“Foma” de The Nixons (1995)

“The Nixons” es una banda que a menudo se pasa por alto en la historia del rock, pero su álbum “Foma” es una joya subestimada. Lanzado en 1995, este álbum tiene una energía y una pasión que es contagiosa. Canciones como “Sister” y “Happy Song” son himnos de rock que nunca deberían haber sido olvidados.

Escúchalo en Spotify.

“No Need to Argue” de The Cranberries (1994)

El segundo álbum de The Cranberries, “No Need to Argue”, es a menudo eclipsado por su álbum debut, “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?”, pero es un álbum que merece más reconocimiento. Lanzado en 1994, este álbum es un trabajo emocional y oscuro, que presenta la distintiva voz de Dolores O’Riordan en su mejor momento. Canciones como “Zombie” y “Ode to My Family” son ejemplos de la capacidad de la banda para crear música que es tanto emocional como pegadiza.

Escúchalo en Spotify.

“Siamese Dream” de Smashing Pumpkins (1993)

Aunque “Siamese Dream” de Smashing Pumpkins es a menudo citado como uno de los mejores álbumes de rock de los años 90, todavía es subestimado en cierta medida. Lanzado en 1993, este álbum es una mezcla de melodías pegadizas y guitarras pesadas, y fue un gran éxito en su momento. Canciones como “Cherub Rock” y “Today” se han convertido en clásicos de rock, pero el álbum en su conjunto sigue siendo una obra maestra subestimada.

Escúchalo en Spotify.

“Dig” de I Mother Earth (1993)

I Mother Earth es una banda canadiense que nunca alcanzó el éxito masivo en los Estados Unidos, pero su álbum “Dig” es un ejemplo de lo que se perdió. Lanzado en 1993, este álbum es una mezcla de rock progresivo y alternativo, con ritmos complejos y letras profundas. Canciones como “Rain Will Fall” y “Levitate” son ejemplos del talento musical y creativo de la banda.

Escúchalo en Spotify.

“In Utero” de Nirvana (1993)

Aunque Nirvana es una de las bandas más influyentes de los años 90, su álbum “In Utero” a menudo se pasa por alto en comparación con su álbum anterior, “Nevermind”. Lanzado en 1993, este álbum es una obra maestra de rock alternativo que presenta letras crudas y una energía punk. Canciones como “Heart-Shaped Box” y “Rape Me” son ejemplos del talento musical y creativo de Kurt Cobain y la banda.

Escúchalo en Spotify.

“Crooked Rain, Crooked Rain” de Pavement (1994)

Pavement es una banda de rock alternativo que a menudo se pasa por alto en la historia del rock, pero su álbum “Crooked Rain, Crooked Rain” es un clásico subestimado. Lanzado en 1994, este álbum es una mezcla de indie rock y folk rock, con letras ingeniosas y riffs pegadizos. Canciones como “Cut Your Hair” y “Gold Soundz” son ejemplos del talento musical y creativo de la banda.

Escúchalo en Spotify.

En conclusión, los años 90 fueron una época de grandes cambios en la música, y muchos álbumes de rock que merecían más reconocimiento en su momento han sido pasados por alto. Desde “The Bends” de Radiohead hasta “Crooked Rain, Crooked Rain” de Pavement, estos 10 álbumes subestimados son ejemplos de la diversidad y la calidad del rock de los años 90 y merecen ser redescubiertos.