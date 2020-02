El legendario músico y ex-baterista de The Beatles ha anunciado su regreso a México con su All Starr Band para ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 20 de octubre de 2020, como parte de su nuevo espectáculo llamado What’s My Name.

La preventa de boletos Citibanamex se realizará los días 2 y 3 de marzo, mientras que la venta general iniciará el 4 de marzo.

Los precios de los boletos aún no están confirmados, pero el rango irá de los $480 a los $3,580 pesos.