Princess Nokia ha tomado por sorpresa a todos sus fans y ha anunciado el inminente lanzamiento de dos nuevos álbumes de estudio, los cuales llegarán esta misma semana, específicamente el Miércoles 26 de febrero.

El primer álbum se titula Everything Is Beautiful, el cual “es una representación del lado femenino de la artista de género no binario”, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Por otro lado, el segundo álbum, titulado Everything Sucks, “se trata de una colección descarada, despiadada e incisiva de diez nuevas canciones”, detalle el mismo comunicado.

Y para aprovechar este repentino y sorpresivo anuncio, Princess Nokia ha compartido el primer sencillo de cada álbum: “Green Eggs & Ham” y “Practice” y abajo los puedes escuchar.