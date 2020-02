Foals regresarán a México este año, principalmente para participar en la próxima edición del festival Corona Capital Guadalajara, mismo que se realizará en mayo.

Sin embargo, Foals está aprovechando su paso por México y hace pocos días la banda anunció con mucha emoción su regreso a la CDMX con un concierto en el Pepsi Center WTC, el próximo 13 de mayo.

El pretexto de su visita a nuestra ciudad es muy simple, ya que la banda se encuentra promocionando su más reciente producción discográfica Everything Not Saved Will Be Lost Part. 2, la cual vio la luz en octubre pasado.

Y bien, lo importante de todo este asunto es que la venta de boletos para Foals en el Pepsi Center WTC inicia hoy, Lunes 24 de febrero. La primera etapa será una venta para fans, la cual se realizará hoy y mañana, 25 de febrero, mientras que la venta general iniciará el jueves 27 de febrero a las 11 am.

Por si no los anotaste, estos son los precios para Foals en el Pepsi Center WTC

Don Ramón VIP: $1,500

General: $860

Box Superior: $920

Sección C: $600

Discapacitados: $860

Aquí podrás conseguir tus boletos para Foals en la CDMX.