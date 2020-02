Para Selena Gómez el mundo de la música no ha sido uno fácil.

Además de luchar contra el lupus y la fibromialgia, la cantante lleva años viéndose expuesta a una serie de ataques y críticas mediáticas a causa de su relación sentimental con Justin Bieber.

Si a eso le sumamos que su breve momento con The Weeknd terminó -nuevamente- en un sin fin de críticas y ataques hacia ella por simplemente decidir no estar con él, entendemos el porqué desde 2015 no le hemos escuchado música nueva y, a pesar de sus breves colaboraciones con Cardi B, DJ Snake y hasta Jim Jarmusch, Gómez no ha dado mucho de qué hablar.

Pero eso cambia hoy.

Tras haberse presentado en el show de Jimmy Fallon para anunciar su siguiente producción de estudio, ‘Rare‘, Selena está de vuelta con música nueva y nos presenta un primer sencillo que, al parecer, no vendrá incluido en el disco pero que según ella, sirve como un gran preámbulo para su futuro material.

La onda parece haber cambiado mucho aunque la esencia pop/sentimental de la cantante se mantiene. ¡2020 está siendo el año de revival para muchas figuritas pop! Dense por acá lo nuevo de Selena: