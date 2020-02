Si eres fan de ‘The Office‘, la exitosa serie de NBC protagonizada por Steve Carell, entonces no puedes dejar de tener en tu colección las nuevas figurillas que Funko Pop! acaba de anunciar en la New York Toy Fair 2020.

El set incluye modelos que destacan algún momento icónico de la serie, como Survivor Michael, Florida Stanley, Dwight y la broma de la engrapadora en gelatina y el viernes casual de Meredith y Kelly.

La línea estándar se completa con una colección de simpáticos llaveros The Office Pocket Pop con Dwight Schrute, Michael Scott, Jim Halpert y Pam Beesly. Puedes pre-ordenar la ola estándar de figuras Pop en Amazon. y en Entertainment Earth con el envío programado para junio.

Por supuesto, Funko Pop! tendrá un triplete exclusivo para los fans más acérrimos de ‘The Office‘ que incluirá las figuras de Pretzel Day Stanley (por GameStop), Star Wars Dwight en Funko Specialty Series y Dwight con Princess Unicorn en Funko Shop en algún momento del año.