Alanis Morissette inició el año con mucha actividad, ya que la reconocida cantante y compositora se encuentra aún celebrando el 25 aniversario de su exitoso álbum Jagged Little Pill, con una serie de conciertos especiales de formato acústico.

Sin embargo, Alanis Morissette tiene más planes para el futuro de su carrera ya que este año lanzará su primer álbum de estudio en ocho años, titulado Such Pretty Forks in the Road, del cual hoy nos ha compartido el corte “Smiling”. Abajo lo puedes escuchar.

Such Pretty Forks in the Road se convertirá en el sucesor del álbum Havoc and Bright Lights y llegará de manera oficial el próximo 1º de mayo.