Si algo nos enseñó 2019, fue que aquellos que creíamos jamás volverían a estar juntos, de repente pueden decidir dar la sorpresa (My Chemical Romance/ Rage Against The Machine) y en una de esas, hasta Sonic Youth se les une en la iniciativa. Sobre eso ha hablado recientemente Lee Ranaldo, ex-guitarrista de la banda.

En entrevista con NME, Ranaldo respondió sobre si hay alguna posibilidad de que Sonic Youth se reúna:

“Tu suposición es tan buena como la mía! No creo que nadie esté pensando en eso en este momento”, comentó el músico.

Después añadió: “En un período de cuatro meses, Thurston, Kim y yo estaremos lanzando nuevos discos y avanzando hacia nuevas direcciones. Pero nunca diría nunca. Fue un momento especial”.

Recordemos que Sonic Youth se disolvió en 2011 luego del amargo divorcio entre Kim Gordon y Thurston Moore, líderes del proyecto.

Más adelante en la charla, el guitarrista discutió cómo que le gustaría que sucediera una hipotética reunión de Sonic Youth: