Antes que nada, me gustaría iniciar esta nota aclarando que de momento, no existe ningún plan de realizar un “live-action” de Rick & Morty, al menos no por parte de sus creadores o alguien cercano a Adult Swim.

Sin embargo, el actor George MacKay quien estelarizó la exitosa y galardonada ‘1917‘, dice estar sumamente interesado en interpretar a Rick Sánchez en caso de que el proyecto llegara a suceder.

¿Y qué opinan los fans?

Que naturalmente esto sería imposible y que prácticamente, George le da más un aire a “Morty” que a Rick, lo cual hace completo sentido y que ¡hey!, en un universo donde Michael Cera no existe, ya que él es perfecto para el papel de Morty, tal vez George MacKay tendría una oportunidad…