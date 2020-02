Después de haber visitado la ciudad como parte del cartel del Vive Latino 2019, Foals regresa a CDMX pero ahora para ofrecer un concierto en solitario el próximo 13 de mayo en el Pepsi Center WTC.

La agrupación originaria de Oxford, Inglaterra, volverá con sus fanáticos mexicanos para promocionar el lanzamiento de ‘Everything Not Saved Will Be Lost Part. 2′, su último material de estudio publicado en octubre del año pasado.

El proyecto (que lanzó su primera parte en marzo del 2019) aborda musicalmente los problemas medioambientales contemporáneos, sugiriendo un posible Apocalipsis si la humanidad no frena su huella en el planeta tierra.

La preventa fan inicia el próximo 24 de febrero, mientras que la venta general al público inicia el 27 de febrero.

Don Ramón VIP $1,500

General $860

Box Superior $920

Sección C $600

Zona discap $860

Foals también se presentará en Guadalajara como parte del Festival Corona Capital que se celebrará los próximos 16 y 17 de mayo. Actuarán a lado de otros importantes artistas internacionales como The Strokes, Blondie y Death Cab For Cutie.