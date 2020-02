El aclamado grupo australiano de música electrónica The Avalanches oficialmente está de vuelta con el estreno de un nuevo sencillo en el cual aparece la colaboración de Blood Orange.

La nueva canción de The Avalanches llega casi cuatro años después de que la banda lanzara Wildflower, un álbum que tardó más de una década en llegar, y que los ayudó a reaparecer en el mapa de la industria musical actual (incluyendo apariciones en algunos festivales de talla mundial).

Hoy, The Avalanches se preparan para lanzar un nuevo álbum, del cual aún no se conocen muchos detalles, el tercero de su carrera, y que podría llegar más adelante este mismo año.

Escucha “We Will Always Love You”, la nueva canción de The Avalanches con Blood Orange.