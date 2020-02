Los próximos 7 y 8 de marzo, Expo Santa Fe vivirá la primera edición de SneakerTopia, festival multisensorial pionero en América Latina dedicado a la música, arte, deportes, performance y todo aquello que gira en torno a la cultura urbana.

En sus más de 16 mil metros cuadrados, SneakerTopia 2020 ofrecerá productos y servicios de las marcas, tiendas y boutiques más importantes en el universo del sneaker game y el streetwear, al tiempo que los fanáticos de la cultura urbana pueden convivir directamente con algunas de sus personalidades favoritas. También podrán conseguir algunos de los releases más deseados, así como participar en dinámicas de compra y venta con los mismos asistentes.

“La cultura urbana es identidad; es algo que identifica y une a la gente, es la humanización de las grandes urbes. Eso le da un valor único. Por ello hemos creado SneakerTopia como un festival con el que se festeje y se goce todo lo que implica la street culture: música, moda, arte, deportes; todo esto en un solo lugar”, comentó Jimena Monroy, directora creativa de SneakerTopia.

Por si eso fuera poco, artistas destacados en el campo del muralismo, pintura o graffiti conformarán la Galería de Arte SneakerTopia 2020 presentada por Golgo y Artsynonym. Cada uno de los artistas invitados intervendrá una figura del sneakergame que, posteriormente, estará a la venta con pares limitados. Citlali Haro, Maldita Carmen, Mónica Loya, Raudo, Arturo Damasco y David Rocha son algunos de los artistas invitados.

Por último, pero no menos importante, se llevarán a cabo diferentes experiencias interactivas como VR Live Painting, Stylist o Virtual Gallery para aquellos que quieran experimentar con realidad virtual.



Para amenizar la jornada, algunos de los representantes más importantes del género urbano estarán presentándose completamente en vivo como parte de SneakerTopia 2020. El line up es encabezado por el madrileño C. Tangana y el ídolo de reggaetón, Jhay Cortéz. Uzielito Mix, Jesse Baez, Ms Nina, A. Chal, Loojan, GO, Mau Moctezuma, BBY JSS, Flaca y Mercedes completan el cartel.

El acceso a #SneakerTopia2020 es a través de dos tipos de pases, los cuales sólo se ofrecen en Boletia.com y en taquilla el día del evento: