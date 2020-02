A 35 años de su lanzamiento, “Take On Me”, el clásico de A-ha, ha logrado superar una barrera que no muchos logran conseguir: las de las mil millones de reproducciones en Youtube, colocándolo como el segundo video de la década de los ochentas más visto en la plataforma, solo por detrás de “Sweet Child O’ Mine” de Guns N’ Roses que consiguió dicho honor en octubre del 2019.

El clip musical de “Take On Me” se lanzó originalmente en 1985 pero recientemente fue restaurado y actualizado a resolución 4K para mayor nitidez en el metraje. Dirigido por Steve Barron, en su momento fue toda una demostración de innovación y tecnología, pues mezclaba elementos live action con animaciones de bocetos a lápiz.

La técnica utilizada para su creación fue la rotoscopia, que exige que las tomas live action sean rastreadas cuadro por cuadro para poder insertar su respectiva animación. Les llevó 16 semanas terminar el videoclip.

El próximo video que podría unirse al grupo de los mil millones de la década de los ochenta es “Girls Just Wanna Have Fun”, el sencillo de Cindy Lauper que tiene unas 786 millones de reproducciones en la actualidad.