Sin lugar a dudas, la próxima película de Batman ha dado mucho de qué hablar. Desde la debatida elección del protagonista, hasta la probadita que Matt Reeves ofreció del nuevo traje que portara el personaje, ‘The Batman’ es una de las películas más esperadas por el fandom del “Hombre Murciélago”.

El día de hoy, internet hace de las suyas nuevamente y comienza a circular la teoría de que Timothée Chalamet podría interpretar a Robin en el nuevo filme.

De acuerdo a información de We’ve Got This Covered, Chalamet interpretaría a un joven Dick Grayson que apenas y saldría a cuadro con la intención de que DC y Warner Bros. puedan desarrollar un spin off sobre “El Chico Maravilla” en un futuro no muy lejano.