Waxahatchee, la sensación de indie rock de la última década, anunció su regreso con el lanzamiento de un nuevo álbum titulado Saint Cloud el cual llegará muy pronto este año.

De hecho, el día de hoy, Waxahatchee ha estrenado el nuevo sencillo “Lilacs” con todo y su video oficial, dirigido por Ashley Connor, Katie Crutchfield y Marlee Grace.

Saint Cloud se convertirá en el quinto álbum de estudio de Waxahatchee y el primero en tres años, después del lanzamiento de Out in the Storm ocurrido en 2017. Abajo puedes escuchar “Lilacs”, el nuevo sencillo de Waxahatchee.