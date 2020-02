¡Vaya sorpresa que se llevaron los fans de Billie Elish!, la joven sensación del pop se presentó como parte de los Brit Awards 2020 debutando su más reciente composición, “No Time To Die” ,y demostró un registro vocal que pocas veces se le había escuchado en vivo.

Y es que los admiradores de la joven intérprete están acostumbrados a escucharla con un tono de voz mucho más débil, casi como si se tratara de un susurro, pero la noche de hoy demostró que su talento como cantante es innegable y que lo puede emplear en el momento que ella desee.

“No Time To Die” es la canción principal de la próxima cinta de James Bond y la debutó completamente en vivo acompañada de una numerosa orquesta dirigida por Hans Zimmer, y con el ex miembro de The Smiths, Johny Marr, quien también colaboró en la composición del sencillo.

try telling me that billie eilish whispers again i dare you #Brits2020 pic.twitter.com/UYhfgAQ2Oc — adriana 27 (@foo1meonce) February 18, 2020

“billie eilish can’t sing”

“billie eilish just whispers”

PLEASE SHUT UP #BRITs pic.twitter.com/X7YtW1Mo3T — nat HILLIE LOCKDOWN (@sheshostage) February 18, 2020

En la ceremonia, Eilish también se llevó el premio a la mejor solista femenina internacional y agradeció a todos sus fans mediante un discurso de aceptación bastante emocional.