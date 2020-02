View this post on Instagram

Summer 2020, here we come… KORN x @FaithNoMore across North America⚡️Joined by special guests, @DaronMalakian and @ScarsOnBroadway, @Helmet_music, @Spotlightsmusic, and @theyare68 on select dates. Tickets on sale this Friday, 10AM local: Kornofficial.com 8/07 – Denver, CO @ Pepsi Center* 8/09 – Salt Lake City, UT @ USANA Amphitheatre* 8/11 – Auburn, WA @ White River Amphitheatre* 8/13 – Sacramento, CA @ Toyota Amphitheatre* 8/14 – Mountain View, CA @ Shoreline Amphitheatre* 8/16 – Irvine, CA @ Five Point Amphitheatre* 8/17 – Phoenix, AZ @ Ak-Chin Pavilion* 8/19 – Albuquerque, NM @ Isleta Amphitheater* 8/21 – Dallas, TX @ Dos Equis Pavilion* 8/22 – Austin, TX @ Germania Insurance Amphitheater* 8/23 – The Woodlands, TX @ Cynthia Woods Mitchell Pavilion* 8/25 – Alpharetta, GA @ Ameris Bank Amphitheatre* 8/27 – Scranton, PA @ The Pavilion at Montage Mountain* 8/29 – Camden, NJ @ BB&T Pavilion^ 8/30 – Bristow, VA @ Jiffy Lube Live^ 9/01 – Mansfield, MA @ Xfinity Center^ 9/02 – Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center^ 9/03 – Brooklyn, NY @ Barclay's Center^ 9/05 – Burgettstown, PA @ S&T Bank Music Park^ 9/06 – Darien Lake, NY @ Darien Lake Amphitheater^ 9/09 – Toronto, ON @ Budweiser Stage^ 9/10 – Clarkston, MI @ DTE Music Energy Theatre^ 9/12 – Noblesville, IN @ Ruoff Music Center^ 9/13 – Cuyahoga Falls, OH @ Blossom Music Center^ 9/15 – Tinley Park, IL @ Hollywood Casino Amphitheatre^ 9/17 – Maryland Heights, MO @ Hollywood Casino Amphitheatre^ ⚡️ * with Daron Malakian and Scars On Broadway + Spotlights ^ with Helmet + 68