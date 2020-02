Megan James & Corin Roddick han estado surfeando en el silencio durante casi 4 años.

Desde el poderoso lanzamiento de ‘Another Eternity‘ en 2015, donde simplemente confirmaron lo importantes que fueron para el cambio de estilo y percepción sonora en el ámbito del pop alternativo internacional, el dúo no había dado muchas señales de vida hasta hace no mucho tiempo en donde abrieron un misterioso sitio web, implementaron un complejo laberinto y estrenaron “pink lighting“, su primer sencillo en años.

Ahora con su inevitable regreso, la banda nos comparte el elegante y romántico estreno de “stardew“, un sencillo que vuelve a jugar con esa increíble dualidad entre el upbeat de su producción, pero ese trabajo… “meloso”, despacio, a tiempo y suave que su música suele tener producto de la voz de Megan.

Con este sencillo, la banda también ha anunciado una gira por EEUU además de compartir el tracklist de lo que pronto conoceremos como ‘WOMB‘, su tercer álbum de estudio que saldrá vía 4AD (Pre-ordena aquí).

¡Checa su nuevo sencillo y dale la bienvenida (de nuevo) a Purity Ring!

TRACKLIST:

01 “rubyinsides”

02 “pink lightning”

03 “peacefall”

04 “i like the devil”

05 “femia”

06 “sinew”

07 “vehemence”

08 “silkspun”

09 “almanac”

10 “stardew”