¡Buenas noticias para los fans de The Strokes! la agrupación neoyorquina está de vuelta con un nuevo sencillo titulado “Bad Decisions” que formará parte de su próximo larga duración, ‘The New Abnormal’.

La canción, que fue previamente interpretada durante un mitin de Bernie Sanders en New Hampshire, viene acompañada por un video oficial -dirigido por Andrew Donoho– con una estética bastante retro.

En él, se oferta a través de un programa de TV “replicas idénticas” de los miembros de The Strokes con todo y “vestuario customizado”. Míralo a continuación:

‘The New Abnormal’ será el sexto material discográfico en la carrera de The Strokes producido por Rick Rubin (Beastie Boys) disponible el 10 de abril a través de RCA. Previamente lanzaron “At The Door”, su sencillo principal. El materia también incluirá los temas previamente estrenados completamente en vivo, “Ode to the Mets” y “The Adults Are Talking”.