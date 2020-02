Una cosa es que Lizzo haya saltado a la fama en 2019, y otra muy diferente que haya comenzado su carrera musical en ese mismo año.

Lizzo lleva desde 2011 soltando golpes y haciendo hits en el underground, lo cual nos hace entender el porqué de su increíble profesionalismo ahora que su carrera ha llegado a las luminarias del mainstream con giras internacionales, premios y claro, el amor de los músicos que la rodean.

Y precisamente uno de los músicos que más la quiere es Harry Styles, quien hace no mucho tiempo atrás interpretó un cover de Lizzo que fue un tanto criticado por el mundo, pero no menos querido por la propia cantante que hoy en su visita a la BBC1, le ha contestado con más amor y un cover a “Adore You“.

¿Estamos cerca de una colaboración entre ambos? ¡Podría ser! Pero de momento, relajémonos tantito y disfrutemos de “Adore You” con la poderosa voz de esta reina: